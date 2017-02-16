克服不拿手國文 彰中科學班林旭學測奪75級分

彰化高中林旭拿到學測滿級分。（吳敏菁攝）

彰中學測前6強，有3人來自科學班，導師劉翠鵑（右）。（吳敏菁攝）

彰化高中今年學校成績優異，今天校長吳文宗(中)頒發學生獎學金。（吳敏菁攝）

彰化高中林旭學測拿下75級分，學測前成績表現並不穩定的國文，最低曾在模擬考拿9級分；超有毅力的他，考前3個月每星期至少練習1至3篇非選擇題，數學科雖號稱「史上空前難」，也因為應考策略得宜拿下滿級分，他說，第一志願沒有設限，不一定選讀醫學系。

林旭說，沒想過拿滿級分，但分享應試的方法就是先把握能入手的、再回頭解決自認不容易，可以穩定心情，發揮實力。

林旭曾經代表彰中參加分區學科能力競試，榮獲佳作，受到父親服務科技業影響，他說未來海闊天空、沒有為自己設限選讀的學群學類。

另外，科學班陳瑞峰拿74級分，他高中都沒有補習。考前英文實在沒把握，每天一回模擬試題、大量閱讀英語雜誌的時事新聞，拿下15級分。

數理資優班薛佳哲也拿74級分，高中也沒補習、不曾特別添購參考書，模擬考一直徘徊在70級分上下，這次拿到好成績，直說意外，認為曾在員林市興賢書院祈福，相信是保佑得助。

彰化高中今年學校成績優異，今天校長吳文宗頒發學生獎學金，彰中今年70級分以上共有32位。

(中時)