好萊塢暗黑金童戴恩德哈恩挑戰《救命解藥》，改寫恐怖定義

《VOGUE》雜誌提供。

好萊塢新科金童Dane DeHaan戴恩德哈恩主演的《救命解藥A Cure For Wellness》2月17日在台與美國同步上映，這是戴恩德哈恩繼《超能失控》後再次獨挑大梁挑戰今年度最具爭議性的驚悚電影。

為了真實演出洛克哈飽受精神折磨的崩裂狀態，戴恩德哈恩拋開自我，毫不保留的融入這個角色，儘管這樣的決定讓他在長達5個月的拍攝過程中做噩夢連連，但與導演高爾沃賓斯基的首度合作以及本次高難度的自我挑戰，都彷彿像是在做雲霄飛車一般，這「驚悚、狂野、美麗卻又令人害怕的絕倫體驗」都讓這位暗黑金童大呼過癮表示興奮到不行！日前在國外訪談中被粉絲問到拍攝這部恐怖驚悚片的過程中，最讓他受驚嚇的橋段在哪，他表示拍攝這部片的每一天都是精神及身體受難的開始，有太多場戲其實都讓他拍起來怕怕的，他更指出一場他必須浸泡在巨型水缸中的戲也讓他吃不消。

《救命解藥》劇情懸疑詭譎多端故事以阿爾卑斯山區的一間「歐式溫泉診療中心」為背景，一位極具野心及抱負的華爾街年輕員工洛克哈（戴恩德哈恩 飾），被指派去接回他的老闆。在這個寧靜且平凡的背後，洛克哈接連發現，這些病患似乎在亨利齊沃莫醫師（詹森艾薩克 飾）的治療之下，病情非但沒有康復的跡象，反倒是每況愈下。洛克哈拼了命的要揭發這一切祕密，卻捲入一波波意外，反倒讓自己成為沃莫醫師安排治療的病患之一。在這個世界最美麗的角落背後，究竟誰有病？哪裡有解藥？

※來源：美商二十世紀福斯影片公司

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