高市C-bike租賃站螢幕遭惡意破壞 8天內連3起
高市環保局指出，最近連續發現多個公共腳踏車租賃站遭民眾惡意破壞，最早從2月8日高雄中學站、14日高鐵左營站，到15日捷運鳳山國中站，均被人持鈍器擊破操作螢幕；環保局強調，腳踏車租賃站屬市府財產，破壞民眾已涉及毀損公物罪嫌，最高可處5年以下徒刑。
高市環保局發現Citybike公共腳踏車站遭破壞後，已向轄區派出所報案，將配合警方調查提供借還車資料，揪出下手破壞的嫌犯，以維護市民使用公共腳踏車權益。
環保局再次呼籲，民眾應養成愛惜公物的習慣，若發現租賃站或腳踏車遭到破壞，可撥打110或高雄市公共腳踏車24小時免付費客服專線0800-255-995，市府將會派專人立即處理。
(中時)
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