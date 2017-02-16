身歷其境 來一場《美女與野獸》的下午茶！茶煲太太、阿齊、葛士華都在桌上
為了響應《美女與野獸》真人版電影即將上映，英國倫敦的Town House Kensington酒店特別推出了Tale as Old as Time下午茶，還沒正式上市就已經快要被訂光光，由此可知大家已經迫不及待了啦！活動時間從2月13日到2月26日，以及三月份到六月份。
Tale as Old as Time的名稱取自於《美女與野獸》的歌曲，整套下午茶組合搬出了茶煲太太Mrs. Potts、阿齊Chip Potts、盧米亞Lumiere、葛士華 Cogsworth，各《美女與野獸》中的經典角色都出現在桌子上，實在太可愛，《美女與野獸》的粉絲們有機會到倫敦時可別錯過了！
Town House Kensington
地址：The Kensington 109 -113 Queens Gate London,SW7 5LR,United Kingdom
※來源：teenVOGUE、townhousekensington
(雜誌精選)
關鍵字：美女與野獸
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