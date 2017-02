身歷其境 來一場《美女與野獸》的下午茶！茶煲太太、阿齊、葛士華都在桌上

《VOGUE》雜誌提供。

為了響應《美女與野獸》真人版電影即將上映,英國倫敦的Town House Kensington酒店特別推出了Tale as Old as Time下午茶,還沒正式上市就已經快要被訂光光,由此可知大家已經迫不及待了啦!活動時間從2月13日到2月26日,以及三月份到六月份。

Tale as Old as Time的名稱取自於《美女與野獸》的歌曲,整套下午茶組合搬出了茶煲太太Mrs. Potts、阿齊Chip Potts、盧米亞Lumiere、葛士華 Cogsworth,各《美女與野獸》中的經典角色都出現在桌子上,實在太可愛,《美女與野獸》的粉絲們有機會到倫敦時可別錯過了!

Town House Kensington

地址:The Kensington 109 -113 Queens Gate London,SW7 5LR,United Kingdom

※來源:teenVOGUE、townhousekensington

