友達光電成立台南最大太陽能光電廠 16日啟動
專門生產液晶面板的友達光電公司利用剛併購的子公司「台灣國際彩光公司」的屋頂，去年底完成建置14880片太陽能光電板，一年的發電量逾484萬度，年減碳量等同8座臺南公園。16日在安南區舉辦啟動儀式，成為台南市太陽能裝置容量最大的電廠。
友達光電公司去年完成併購台南市安南區的「台灣國際彩光公司」，發揮母企業專門製造液晶面板專長，在子公司屋頂大規模建置1萬4000餘片太陽能板，裝置容量達3.87MW，年發電量484萬度，皆為台南市最高。業者取得電業執照，16日啟動「友達光電太陽能台南電廠」。
台南市全年日照1343小時，有全台得天獨厚最多的日照時數，2011年開始推動低碳城市與陽光電城計畫，原先預估全市的太陽能發電總量至2018年可達成等同一座曾文水庫的發電量，因推動成效好，進度提前2年，在2016年底已完成目標。
市府打鐵趁熱，繼續鼓勵民眾在農舍、魚塭、鹽灘地與垃圾掩埋場用地加設太陽能板，未來兩年內，期望將再完成另一座曾文水庫發電量的太陽能電力。
台南市長賴清德16日主持啟動剪綵儀式，感謝企業踴躍響應綠能政策，全市6年來向中央申請太陽光電備案的件數已是全台第一，全市太陽能年發電量2億9830萬度，賴清德期待台灣各縣市與行政院合作，持續擴展綠能政策，2025年達到非核家園目標。
(中時)
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