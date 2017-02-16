高盛：中國大陸經濟不太可能「硬著陸」
匯通網16日報導，投資機構高盛表示，2017年中國經濟確實不太可能發生「硬著陸」，但是中國的經濟增速，可能會溫和放緩。經濟學家警告，推行限制低息貸款的政策，將會打壓中國房市等關鍵領域。中國政府正在試圖在不損及更為廣泛的經濟領域的前提下，抑制房市泡沫。目前，中國的經濟成長，仍嚴重依賴政府支出。
高盛表示，中國在2017年面臨的風險，不僅僅全在國內，還包括來自於海外的威脅。這些來自海外的風險包括：外部需求放緩或是貿易壁壘升高，導致中國出口急速下滑。美國總統川普承諾說，將對從中國進口的商品徵收關稅。此外，美國聯準會升息的速度，快於市場預期，也是中國經濟面臨的一大外部考驗。
(工商)
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