強化緝毒能量 高雄檢警頒《聯合緝毒辦案手冊》
高巿府警察局16日召開「大高雄地區查緝毒品中小盤平台聯繫會議」，由高雄地檢署檢察長周章欽、橋頭地檢署檢察長王俊力及高巿警局長陳家欽，共同將《聯合緝毒辦案手冊》手冊致贈給巿警局所有基層同仁，讓所有人在查緝毒品時能夠引用參用，期能發揮作用，達成無毒家園目標。
《聯合緝毒辦案手冊》彙集雄檢、橋檢兩署檢察官與各分局查緝毒品案例心得技巧、相關法律疑義及緝毒新知。而為落實毒品查緝作為，周章欽、王俊力及陳家欽曾多次聯袂到各分局與第一線的查緝人員面對面座談，以了解基層緝毒所遇的問題。
毒品為萬國公罪，高雄檢警合作執行「查緝毒品中小盤計畫」，以截斷毒品供應鏈為計畫核心概念，自去年2月24日舉辦緝毒誓師大會以來，去年4月、7月、11月，全國掃蕩毒品專案行動中，查緝績效均列全國第一，去年11月的全國毒品大掃蕩，高雄、橋頭兩地檢署所緝獲的藥頭總人數，更占該次全國緝獲藥頭總人數的38％。
(中時)
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