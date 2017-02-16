高雄加工區捲袖 愛心捐熱血
為儲備充足的醫療用血，高雄加工區於今（16）日上午9時至下午4時在該區行政大樓對面停車場舉辦愛心捐血活動，同時結合前鎮區衛生所提供免費一氧化碳呼氣檢測、戒菸諮詢與愛滋病衛教宣導活動。
區內事業單位與從業員工皆熱心參與，高雄加工區劉分處長也共襄盛舉挽袖捐血，本次愛心捐血活動捐出熱血近40,000cc；另一氧化碳呼氣檢測、戒菸諮詢與衛教宣導活動、癌症篩檢問卷及血壓檢測計66人次。
捐血是助人益己的善行，為實踐「捐血捐愛健康無礙」的熱血使命，經濟部加工處高雄分處發起愛心捐血活動，區內事業單位如瑞儀光電、亞細亞、台虹科技、全台晶像、頎邦科技等皆熱情參與並提供精美贈品，活動現場熱鬧滾滾，展現區內員工的熱血與熱情，期能達到拋磚引玉的功效，一同發揮大愛加入助人行列。
高雄加工區多年來持續參與各項愛心活動，區內保健所也提供多項服務，除基本醫療門診外，於區內員工健康篩檢、健康監控、諮詢、緊急救護、傳染病防治、慢性病篩檢及治療、職場健康促進及保健宣導等亦佔有重要角色。未來將持續提升體檢及醫療服務，照顧勞工健康，進而達成「保健所就在廠內」的貼心服務。
(中時)
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