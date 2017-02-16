天冷久站就腿痛 8旬翁險截肢

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐為陳姓男子檢查腿部。（林欣儀攝）

住在南投縣仁愛鄉的黃姓男子，近幾年來，每逢寒流來襲就會左小腿疼痛，甚至出現腳趾發黑的症狀，到診所拿藥吃卻效果不佳，日前到亞大醫院就診，被診斷為「周邊動脈阻塞性疾病」，差點就面臨截肢的命運。

85歲黃姓男子告訴醫生，大半輩子多在田裡或果園內務農，身體硬朗，近2、3年卻飽受疼痛所苦，每逢天氣轉冷，左腿就會開始痠痛，一開始以為是勞動過度導致，也曾到診所就醫、吃藥，但症狀沒好轉，日前更是痛到無法走路。

黃男到亞大醫院就診，經醫療團隊會診，判定其罹患「周邊動脈阻塞性疾病」，亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，該病症罹患原因為年紀增長，使得人體動脈血管內徑變狹窄，造成血流量減少、不易輸送養分到遠端導致，初期症狀為兩腿疲勞無力、間歇性跛行。

劉殷佐強調，若患者靜止休息時腿部仍持續疼痛，顯示血管阻塞情況惡化，若不慎出現傷口，常會出現潰瘍情況，嚴重者最後可能必須截肢，所幸黃男經「血管腔內氣球擴張術」治療，症狀大幅改善。

(中時)