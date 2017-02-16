催淚愛情片《明天，我要和昨天的妳約會》，福士蒼汰、小松菜奈浪漫談情

《VOGUE》雜誌提供。

《閃爍的青春》導演三木孝浩新作《明天，我要和昨天的妳約會》改編自七月隆文所著，累計發行量突破160萬冊的同名「時空奇蹟」戀愛小說。福士蒼汰、小松菜奈首度合作演出，奇幻的愛情故事被形容為《班傑明的奇幻旅程》與《時空旅人之妻》的結合。在日本上映時獲得熱烈迴響，熱賣20億日元。

電影劇情描述就讀京都美術大學的南山高壽（福士蒼汰飾演），某日在陽光燦爛的電車當中，邂逅了福壽愛美（小松菜奈飾演），並對她一見鍾情。當他鼓起勇氣問她能否再度相見時，對方竟突然落下眼淚。高壽不明白她為何而哭，但兩人隔天又再度相會，並在好友上山（東出昌大飾演）的協助之下，隨即展開交往。

兩人的愛情讓所有人欽羨，然而高壽面對兩人首度告白、初次牽手，或是第一次用暱稱稱呼對方，愛美都在種種第一次發生當下哭了出來，讓他對愛哭的愛美感到不可思議。不過隨著時間流逝，高壽卻意外發現愛美擁有一個超乎他想像的重大秘密──「如果我知道你的未來，你會怎麼樣？」原來，兩人的相遇並非偶然，而是命運交錯之下的必然。究竟愛美流淚的秘密是什麼？而高壽又該如何與她真愛相守呢？

製作人西野智也在讀完原作之後，馬上建構出電影拍攝企劃，並表示：「嶄新的設定、奇幻與純愛搭配得恰到好處，這個故事內容深深吸引了我，而且現在的青春愛情電影，多半從少女漫畫原作翻拍，且主角大多數是高中生，所以能翻拍原作以大學生為主角的小說，對我來說也充滿新鮮感。」劇組也找來被封為「青春戀愛電影大師」的名導三木孝浩，以及成功打造出《愛．一直都在》系列、《永遠不回頭》等熱賣青春戀愛電影的吉田智子擔任編劇，兩人四度聯手合作，以風光明媚的京都景色作為故事舞台，將20歲青春無可取代的每個瞬間，鮮活閃耀地呈現出來。尤其全片所捕捉的京都，除了眾所皆知的景點之外，更有內行人才會知道的深度景點，值得觀眾一探究竟。

本片主題曲也是一大亮點，由日本三人樂團「back number」打造。擅長譜寫情歌的他們，這次特別為本片寫下絕美抒情主打《Happy End》，以那溫柔同時又哀傷的歌聲及旋律，呈現出每個惹人憐愛的日常瞬間。

※來源：采昌國際多媒體

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