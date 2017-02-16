北市消防局：火災避難 千萬別躲浴室
繼2月初桃園市發生1起火災因民眾躲在浴室內而死亡2人之案件，台北市於2月12日早上同樣因火災時民眾躲至浴室造成1人死亡。北市消防局表示，這些事件除凸顯安裝住警器，提高應變及逃生時間的重要性外，民眾火場避難逃生觀念及行動的正確性，也相當重要。
北市消防局統計分析近10年北市的火警死亡案件，死亡位置以倒臥於臥室為最高（佔51.2%），其次為倒臥於客廳（佔12.8%），第3位為倒臥於浴室（10.5%）。其中倒臥於浴室之案件，起火處均非浴室，而是民眾因避難逃生而躲於浴室，反而造成憾事。
消防局表示，一般浴室的門為排氣一定會留通風口和縫隙，無法阻絕濃煙，其次，浴室門板大部分為木門或塑膠門，無防火功能，塑膠門一接觸火源就燒熔，加上一般浴室無設置對外窗口，新鮮空氣無法流通，反而危及避難者的生命。
消防局強調，當發現房間外起火，且已有大量濃煙無法逃生時，應立即關閉房門，避免濃煙竄入，並以衣物或棉被將門縫塞住；若房間內有對外開口，應將開口打開，同時向119報案，並說明受困位置等待救援。
民眾在面對高溫、高熱、濃煙密佈的火災現場，往往會驚惶失措，因此平日應勘查逃生避難動線、確認有無兩個出口，熟記「火災『關門』保命法」，讓正確觀念保護自己和家人的生命安全。
北市消防局為讓民眾認識災害及瞭解預防災害的方法，已編訂「臺北防災立即go」防災手冊，以手繪漫畫搭配淺顯易懂的文字，讓生硬的防災知識充滿「文青風」，民眾可至「臺北市防災資訊網」或「臺北市政府消防局」網站瀏覽或手機安裝「臺北市行動防災App」下載「臺北防災立即go」電子書，將防災知識隨身帶著走。
(中時)
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