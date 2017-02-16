行政院：年金與特別預算列優先法案
立法院明天開議，行政院發言人徐國勇今天表示，行政院已和立委溝通，將年金改革、特別預算、長照和產業創新條例等列為優先法案，希望本會期能通過。
行政院長林全中午與立委便當會，溝通本會期優先法案。
會後徐國勇轉述，產創條例的部分，立委對穿透式免稅等內容沒有意見，但對於閒置工業區的土地是否要買回、如何買回等，則有不同看法，因此草案中會將此條先拿掉，先討論沒有爭議的部分。
他表示，另外列入優先法案的是年金改革、特別預算跟長照，都希望這會期能通過。
徐國勇說，年改因牽涉考試院職權，要看考試院的態度，行政院跟立委則都希望3月能送進立法院，這會期列入優先，趕快處理。
他說，特別預算則是為了因應前瞻基礎建設，包括水資源、綠能、數位經濟，還有軌道建設等，以及各縣市的亮點建設，希望3月完成盤點後送進立院，6月通過，若本會期來不及通過，也希望能在臨時會或特別會完成審議。
至於特別預算的規模，徐國勇說，今天沒有討論，因為有些建設可用年度一般預算處理，哪些建設要用特別預算，還需要再研究，政院也希望特別預算的項目，不要像以前一樣空白授權，計畫越清楚具體越好。
此外，徐國勇說，財政部4月會提出稅改法案，現階段還在收集意見，財政部沒有既定立場，希望能在這會期送出。另外上會期留下的老屋改建法案，也希望這會期通過；至於當沖降稅修法，因為有立委認為最近股市表現不錯，就由立委來決定。1060216
(中央社)
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