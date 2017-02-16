網協秀公文澄清 駁謝淑薇討拍文

網球女將謝淑薇利用社群媒體表示，網協發文要「告死她」，並說「若她被關，球迷記得去看她」；對此，網協今天秀出公文自清。

謝淑薇近日在臉書粉絲專業「夢遊寫真人謝淑薇Suwei Hsieh」不斷針對教育部體育署、中華民國網球協會公布的經費補助金額提出質疑。

15日謝淑薇再於粉絲專業發文表示，「收到網協寄來的『妳說我們壞話，損壞我們的形象，我們要告死妳』的信函」，並向球迷喊話，「我若被抓去關了...薇迷要來看我喔。」

對此，網協今天公布這份謝淑薇口中「要告死她」的公文。

網協公布的公文內指出，「台端（指謝淑薇）對於受領本協會（指網協）經手之黃金計畫及培育優秀運動選手計畫補助款事宜，多次對外公開質疑金額不符，造成社會極大疑慮，本協會（指網協）之名譽亦嚴重受損。」

該文亦提到，「本協會（指網協）自成立以來，對於推行網球運動不遺餘力，所需經費主要來自協會（指網協）多方募款自籌，歷屆理監事之貢獻有目共睹，非得任意以不實之指控抹煞本協會（指網協）對於網球運動之貢獻。」

該文並指出，「台端（指謝淑薇）對外無關指控本協會（指網協）帳務不清，除使本協會（指網協）名譽受損甚巨外，亦嚴重打擊工作人員士氣。為維護協會（指網協）名譽及社會信任，以推動網球運動，本協會（指網協）對台端（指謝淑薇）明知不實任意虛構之指控將採取適當司法程序以捍衛正當權益，尚祈台端（指謝淑薇）自重。」1060216

(中央社)