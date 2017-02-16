缺他們不可 全美無移民日抗議川普

我要評比

美國各大城市移民明天將缺工、缺課、不購物，展現他們對美國經濟和生活方式的重要性，商家也準備不營業響應。

美聯社和「今日美國報」（USA Today）報導，費城、華盛頓、波士頓、休士頓、芝加哥和紐約等城市都在籌辦「無移民日」活動，在社群網站和大家奔相走告宣傳之下，這場抗議聲勢也越來越大。

這場抗議活動是為了回應總統川普政府，誓言要將更多非法在美國生活的移民驅逐出境的作法。川普在美墨邊境築牆，並將高失業率怪罪在移民身上。他就職後，甚至要求來自以穆斯林為主的7個國家人民，禁止入境美國。

拉美裔全國委員會（National Council of La Raza）總裁兼執行長慕吉亞（Janet Murguia）在推特發文表示：「從醫生到洗碗工，美國移民是我們日常生活中不可或缺的一分子。」

她也讚賞西班牙裔的美國名廚安德瑞斯（Jose Andres），明天將華盛頓餐廳停止營業的決定。（譯者：中央社陳昱婷）1060216

(中央社)