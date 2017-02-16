大馬警方追查金正男刺殺案 逮第3人

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馬來西亞警方表示，已逮捕涉嫌刺殺北韓領導人金正恩兄長金正男的第3人，這名男子為馬來西亞籍，據信是第2名嫌犯的男友。

美聯社報導，馬來西亞警察薩瑪（Abdul Samah）說，警方昨晚逮捕這名男子，藉由他提供的訊息，今天逮到持印尼旅行文件的第2名涉案女子。

金正男在馬來西亞遇刺身亡，警方目前逮捕分持越南和印尼旅行文件的2名涉案女子，及這名馬來西亞男子。1060216

(中央社)