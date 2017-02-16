疑似殺金正男女嫌曝光 黃衣手銬上警車

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一名疑似是殺害北韓領導人金正恩兄長金正男的女性嫌疑人被大陸媒體拍到身著黃色衣服、戴著手銬，由4輛警車押解離開警局。

澎湃新聞轉載中國大陸中央電視台獨家畫面指出，今天下午在馬來西亞雪邦警局外，拍攝到一名疑似是其中一名女性嫌疑人的畫面。

畫面中只見她身著黃色衣服，戴著手銬，由包括馬來西亞特警在內的4輛警車押解離開警局。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男13日在吉隆坡第二國際機場疑遭2名女子用毒液襲擊。金正男向機場櫃檯求救，在送醫院途中不治。已有2名女性嫌疑人遭到馬來西亞警方逮捕。1060216

(中央社)