孕婦出血急產 丈夫攔警車送醫

瑞芳警分局員警昨天晚間巡邏時突遭顏姓男子攔下，神情緊張表示孕妻突然腹痛、出血，員警立即將這對夫妻送上救護車，一路鳴放警報器趕赴醫院，所幸母子均安。

警方表示，新北市警局瑞芳分局水湳洞所長潘至誠和瑞濱所警員董昊，昨天晚間7時多巡邏時，在瑞芳區深澳路口被顏姓男子攔下。

顏男一臉緊張說「我和妻子出來買東西，沒想到懷孕40週的太太突然腹痛、出血，可能快要生了」，他來不急打119，希望員警能幫忙。

員警二話不說立刻將這對夫妻請上巡邏車，一路鳴放警報器，火速趕到基隆長庚醫院，途中還細心聯絡療人員在急診處門口待命，所幸最後母子均安，員警這才鬆了一口氣，顏男也不斷向員警道謝，感謝警方及時伸出援手。1060216

(中央社)