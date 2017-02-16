未投保誰負責？勞動部：駕駛與蝶戀花有僱傭關係

國道五號遊覽車翻覆造成重大傷亡事故，由於康姓駕駛與運通公司、旅行社的僱傭關係不明確，導致未投保勞保，勞動部職業安全衛生署署長劉傳名今下午說明，康姓駕駛與蝶戀花旅行社有僱傭關係存在。

劉傳名解釋，針對康姓駕駛與運通公司、旅行社的僱傭關係，在兩天的勞動檢查與調查後，確認駕駛與蝶戀花旅行社有僱傭關係。他表示，確認蝶戀花是雇主之後，就要負起《勞動基準法》中雇主的相關責任，也要承擔雇主的職災補償。

另外，康姓駕駛沒有加保勞工保險的部分，劉傳名指出，勞保局會依法裁處外，相關的補助也已經責成職災個案管理員來協助，讓家屬能依照《職業災害勞工保護法》進行相關補償，而勞保局也把旅客中，有國保、或是正在領取勞保勞人年金的名單比對出來，協助家屬進行相關補償申請。

(中時)