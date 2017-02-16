暨大附中學測成績亮眼 投縣狀元在普台
大學學測成績16日公布，暨大附中成績亮眼，數理實驗班陳致呈考出全校最高66級分，因繁星計畫，可望錄取台大財經系或獸醫系，語文實驗班陳仕昀英文滿級分，已錄取美國百大水牛城大學，全縣狀元則是普台高中綦家承，總級分73、探花傅琬雲國文、英文、自然15滿級分。
綦家承每科都達頂標，僅國、數兩科14級分，其餘均得15滿級分，他父親是中央大學電機系教授，受父親啟發，視台大資工系為第一志願，希望成為資工人才，他分享讀書秘訣，數學課最令人頭痛，但只要平日從計算中找觀念，靈活應用多演練就能突圍。
陳致呈高中成績優異，原本可就讀台中一中，因考量到教育部在暨大附中推展繁星計畫，他克服從台中市北屯區來回通車的疲累，考出該校最高66級分，將透過繁星計畫申請進入台大獸醫系或台大財經系就讀，校方指出，陳同學積極參與科技部高瞻科學計畫、全國科展，展現高度數理能力。
陳仕昀考出英文滿級分，她從國小開始就愛看英文的繪本，認為學好英文的不二法門是大量閱讀，不靠補習死記，並透過網路接觸各式各樣的英文網站，熟悉英語邏輯組織、思維方法，也了解英語文化背景，陳仕昀表示，選擇暨大附中語文實驗班就讀，主要考量教師專業程度，在校期間高二時參加多益考試，考出970分新紀錄，已確認錄取美國前50大伊利諾州香檳大學及美國前百大紐約州立大學水牛城分校語言學系。
(中時)
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