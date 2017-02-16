中繼1局無失分 增菘瑋為東山再起跨出第1步

增菘瑋中繼1局無失分，仍具球威。(資料照 謝明祚攝)

今年被富邦悍將網羅的前中信兄弟投手增菘瑋，16日對中國江蘇天馬隊熱身賽，於第8局出場中繼，主投1局面對4位打者無失分，為東山再起順利跨出第一步。

增菘瑋此役在富邦6比1領先下，8局上被派上場，除對天馬隊第4棒保送，隨後包括1次三振在內，連續解決3名打者，以無失分、無安打達成後援任務。

(中時電子報)