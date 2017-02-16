Lady Gaga超穩LIVE的訓練方法：TRX！想要嘗試你該知道的七件事

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女神卡卡Lady Gaga在2017第51屆美國超級盃飆唱8首，同時又唱又跳，音準和舞蹈動作依舊完美，大氣都不喘一下，稍後，她與她的專屬健身教練就分享，平常為了各種需要大量肺活量唱跳表演所做的準備，像是她會一邊使用登山機時一邊唱歌，加強肺活量的訓練；另外在表演開始前，她還會在後台做一些TRX訓練，藉以暖身，讓肌肉保持最好的狀態。而什麼是TRX呢？想要嘗試這項在歐美、台灣都悄悄流行好一陣子的訓練，又該注意什麼呢？繼續往下看。

TRX是什麼？

想要進行肌力訓練，除了傳統重訓器材、徒手訓練之外，TRX是個新選擇。TRX為Total Body Resistance Exercise的縮寫，是一項懸吊式肌力訓練，利用固定繩索的懸吊裝置，並搭配傾斜角度、動作姿勢的設計，以自身身體重量的作為阻力，能有效訓練到全身各個肌群的力量。

可以向其他重訓器械說再見

槓鈴體積龐大，操作上也較不方便；其他多數傳統重訓器械，也都只能鍛鍊到固定某一或二個局部肌肉。而TRX只需要一組懸吊裝置便可利用身體動作的變換，訓練到全身的多個肌群。這表示TRX訓練會比你在多組不同的器械之間來回奔走，還要來得更有效率。

TRX器材哪裡找

隨著這股TRX熱潮的興起，現在不少健身房都有開設TRX訓練課程，作為減脂增肌鍛練的其中一個選項。雖然網路上也買得到TRX用具，但初學者建議可先找專業教練，才不會因為姿勢不正確造成運動傷害。想要嘗試TRX嗎？不妨查詢公司或住家附近的健身房是否有TRX器材並提供TRX的專業課程訓練，趕快動起來吧！

運動前先做好準備

由於TRX會進行各種不同難度的身體動作，所以盡量選擇輕量透氣、無束縛的健身服飾。另外，記得帶條毛巾及大量的水，因為這項全身性的肌力訓練，可是相當累人的。

可以從任何程度開始

TRX懸吊訓練適合任何的專業人士與入門新手，因為TRX懸吊訓練可以依據個人能力輕鬆調整難易度。如果你沒有良好的平衡感，你可以兩腳站在地板上，並選擇較寬的基底；當你越趨強壯以及你的穩定度進步時，你也可以挑戰用單腳站立的方式訓練。

不要被裝置嚇壞了

TRX懸吊訓練並非要你四處擺盪，只是會讓你稍微宛如蜘蛛人一般。自從降落傘原型被前海豹部隊的Randy Hetrick 設計後，TRX懸吊訓練的懸掛訓練器就已經發展很長一段時間，這個新模型輕便可攜帶，也可以被懸掛在門、牆壁或是工業用的機殼上。每個TRX懸吊訓練都可以懸掛在一個主要的鐵鎖上，藉此用把手與支架支撐兩個六腳吊帶，上面也有凸輪扣和調整片，可以自由伸縮兩邊的吊帶。

這個訓練中的動作將會大致熟悉

許多知名的阻力訓練運動都可以用TRX懸吊訓練表現，像是伏地體身、引體向上、深蹲、弓箭步及臂屈伸等。有個動作叫作「後起之秀〈the New Kids on the Block〉」。它是以深蹲加上單臂屈伸與180度旋轉為基礎。首先，先將你的腳張開與肩同寬，然後一隻手緊握你胸旁的手把，並縮回你的肩膀、彎曲你的雙膝，再伸展你緊握手把的手臂，並垂放至地板。接著再用你的另一隻手，讓你從臀部開始旋轉到地上、轉動你的腳跟，再拉出握住TRX懸吊訓練的手，當你完成旋轉後，盡可能輕拍你另一隻手至吊帶高處。這個運動可以訓練你的上半身、下半身以及你的核心，如果你想要加深難度，你可以盡可能快速地完成3組左右邊各15次的訓練。

※來源：teenVogue、Intagram(@devwindsor,@bridgetmalcolm,@izabelgoulart,@harleypasternak)、VOGUE.TW

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