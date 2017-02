Lady Gaga超穩LIVE的訓練方法：TRX！想要嘗試你該知道的七件事

《VOGUE》雜誌提供。

女神卡卡Lady Gaga在2017第51屆美國超級盃飆唱8首,同時又唱又跳,音準和舞蹈動作依舊完美,大氣都不喘一下,稍後,她與她的專屬健身教練就分享,平常為了各種需要大量肺活量唱跳表演所做的準備,像是她會一邊使用登山機時一邊唱歌,加強肺活量的訓練;另外在表演開始前,她還會在後台做一些TRX訓練,藉以暖身,讓肌肉保持最好的狀態。而什麼是TRX呢?想要嘗試這項在歐美、台灣都悄悄流行好一陣子的訓練,又該注意什麼呢?繼續往下看。

TRX是什麼?

想要進行肌力訓練,除了傳統重訓器材、徒手訓練之外,TRX是個新選擇。TRX為Total Body Resistance Exercise的縮寫,是一項懸吊式肌力訓練,利用固定繩索的懸吊裝置,並搭配傾斜角度、動作姿勢的設計,以自身身體重量的作為阻力,能有效訓練到全身各個肌群的力量。

可以向其他重訓器械說再見

槓鈴體積龐大,操作上也較不方便;其他多數傳統重訓器械,也都只能鍛鍊到固定某一或二個局部肌肉。而TRX只需要一組懸吊裝置便可利用身體動作的變換,訓練到全身的多個肌群。這表示TRX訓練會比你在多組不同的器械之間來回奔走,還要來得更有效率。

TRX器材哪裡找

隨著這股TRX熱潮的興起,現在不少健身房都有開設TRX訓練課程,作為減脂增肌鍛練的其中一個選項。雖然網路上也買得到TRX用具,但初學者建議可先找專業教練,才不會因為姿勢不正確造成運動傷害。想要嘗試TRX嗎?不妨查詢公司或住家附近的健身房是否有TRX器材並提供TRX的專業課程訓練,趕快動起來吧!

運動前先做好準備

由於TRX會進行各種不同難度的身體動作,所以盡量選擇輕量透氣、無束縛的健身服飾。另外,記得帶條毛巾及大量的水,因為這項全身性的肌力訓練,可是相當累人的。

可以從任何程度開始

TRX懸吊訓練適合任何的專業人士與入門新手,因為TRX懸吊訓練可以依據個人能力輕鬆調整難易度。如果你沒有良好的平衡感,你可以兩腳站在地板上,並選擇較寬的基底;當你越趨強壯以及你的穩定度進步時,你也可以挑戰用單腳站立的方式訓練。

不要被裝置嚇壞了

TRX懸吊訓練並非要你四處擺盪,只是會讓你稍微宛如蜘蛛人一般。自從降落傘原型被前海豹部隊的Randy Hetrick 設計後,TRX懸吊訓練的懸掛訓練器就已經發展很長一段時間,這個新模型輕便可攜帶,也可以被懸掛在門、牆壁或是工業用的機殼上。每個TRX懸吊訓練都可以懸掛在一個主要的鐵鎖上,藉此用把手與支架支撐兩個六腳吊帶,上面也有凸輪扣和調整片,可以自由伸縮兩邊的吊帶。

這個訓練中的動作將會大致熟悉

許多知名的阻力訓練運動都可以用TRX懸吊訓練表現,像是伏地體身、引體向上、深蹲、弓箭步及臂屈伸等。有個動作叫作「後起之秀〈the New Kids on the Block〉」。它是以深蹲加上單臂屈伸與180度旋轉為基礎。首先,先將你的腳張開與肩同寬,然後一隻手緊握你胸旁的手把,並縮回你的肩膀、彎曲你的雙膝,再伸展你緊握手把的手臂,並垂放至地板。接著再用你的另一隻手,讓你從臀部開始旋轉到地上、轉動你的腳跟,再拉出握住TRX懸吊訓練的手,當你完成旋轉後,盡可能輕拍你另一隻手至吊帶高處。這個運動可以訓練你的上半身、下半身以及你的核心,如果你想要加深難度,你可以盡可能快速地完成3組左右邊各15次的訓練。

※來源:teenVogue、Intagram(@devwindsor,@bridgetmalcolm,@izabelgoulart,@harleypasternak)、VOGUE.TW

(雜誌精選)