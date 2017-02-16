金門警方逮2通緝犯，起出「模擬槍」與毒品

金門警方逮捕2名台籍通緝犯，起出幾可亂真的「模擬槍」和子彈。（李金生攝）

警方查獲安非他命200.3公克，數量之多為金門近年來僅見。（李金生攝）

金門縣刑大副隊長李華欣表示，全案將繼續擴大追查。（李金生攝）

金門縣刑警大隊掃蕩毒品，掃出2名從台灣跨海藏匿的通緝犯，還起出2級毒品安非他200.3公克、模擬槍1把與子彈3發。查獲毒品均是分批自台灣夾帶入境，數量之多則為近年來僅見，顯示毒品已成為號稱「幸福島」的金門一大隱憂。

警方最近接獲線報，掌握來自高雄，因毒品案遭通緝的謝男與設籍南投，因槍砲、傷害等案遭到通緝的劉男，相繼來到金門藏匿，平日以打零工為生，隨著工地到處移動，行蹤並不固定。

縣刑大經過密集查訪，確認他們的落腳地方，15日先於金寧鄉頂埔下村郊工寮的貨櫃屋逮捕謝男，並在屋內起出安非他命200.3公克，再於金城北門珠浦北路民宅，查獲前往訪友的劉男，將他們移送檢方歸案。

警方專案小組在逮捕劉男之前，就掌握他曾帶槍出門線報，因此出勤幹員都穿上防彈背心，嚴防發生「槍戰」。劉男落網後帶幹員在金寧鄉中堡村郊空屋內，起出模擬槍1把及子彈3發，至於是否具有殺傷力，將送驗進一步鑑定。

謝男則供稱被查獲的安非他命，都是事先以電話與台灣藥頭聯絡，再由對方派遣小弟搭機到金門，每次都是不同的人，且在機場交貨後即返台。警方將持續擴大追查毒品確切來源、流向，以及槍械是否曾涉及其他案件。

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(中時)