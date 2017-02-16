10位網路超人氣汪喵星人 進駐台中新光三越賣萌

10位網路爆紅超人氣汪喵星人，即日起進駐台中新光三越百貨賣萌。（圖／曾麗芳）

憨傻擅長賣萌的法國鬥牛犬「控肉＆鼻康」，在現場頗有人氣。（圖／曾麗芳）

在網路上擁有百萬粉絲群的「貓黃帝」黃阿瑪，帶領他的後宮和奴才們，首度公開黃阿瑪的私密宮廷趣事。（圖／曾麗芳）

看準療癒人心的動物萌商機，台中新光三越百貨集結總粉絲數逾330萬人、共10位網路爆紅超人氣汪喵星人，自2月16日起至3月7日舉辦「喵星人x汪星人影像‧插畫‧攝影療癒特展」，現場展出喵汪星人影像、插畫、攝影作品，吸引年輕族群走進展區與毛孩明星們合影。由於展出期間適逢228連續假期，預期可吸引逾11萬人潮上門！

其中，在網路上擁有百萬粉絲群的「貓黃帝」黃阿瑪，帶領他的後宮和奴才們，首度公開黃阿瑪的私密宮廷趣事；英國皇室御用萌寵科基犬，超萌的短腿另人愛不釋手；而粉絲團「連環泡有芒果」的3隻科基犬，總是露出翻白眼的厭世表情，以趣味的「顏藝」吸引不少粉絲。

另外，還有愛學人說話的廣告明星-柴犬NANA、影片曾登上美國愛倫秀的「萌貓肚臍」、多才多藝的大型犬「哈Doglife」、憨傻擅長賣萌的法國鬥牛犬「控肉＆鼻康」、超人氣動物貼圖插畫家一神、貓咪攝影師貓夫人、療癒系LINE貼圖拉查花，以及陰陽眼的貓咪白吉。捕捉了汪喵星人各種趣味可愛的瞬間，一次看個過癮！

台中新光三越表示，展覽期間除了超療癒的影像、插畫作品外，也邀請喵汪星人們來到現場出任務，由愛說話的柴犬NANA和哈Doglife大型萌犬薩摩耶和哈士奇，為今日展覽揭開序幕。

(工商)