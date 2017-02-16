檢方親赴北醫訊問傷者 調閱路程監視器

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士林地檢署偵辦國道5遊覽車車禍，上午偵訊蝶戀花旅行社實際負責人周比蒼，以及公司王姓會計，目前還在訊問中，另外，檢方為了釐清事故經過，親赴北醫就訊其中一名女性傷者，了解早上9點出發後，行經景點以及路程，再調閱沿途監視器畫面。

檢方表示，原本還有安排另外2位傷者製作筆錄，但因下午開刀因而暫緩，僅訊問1名傷患。

該名傷者在家人陪同下，配合檢察官製作筆錄，並回憶事發經過，當時她坐在遊覽車後方，車輛翻滾後被困在座椅之間，感覺手臂疼痛，意識清楚，直到救護人員到場將她送往醫院，她清楚知道事發經過。

檢方認定蝶戀花旅行社實際負責人周比蒼購買車輛，並招攬生意，要求公司會計返回公司拿帳冊，供檢察官審閱，已經從早上10點多開始進行，目前仍在訊問中。

(中時)