男子超商前抽菸引警注意 發現是協尋人口

我要評比

本月14日凌晨0時40分，高巿警保大分隊長林卓材帶隊巡邏，在鼓山區神農、龍德路口發現近200公分高的33歲黃姓男子站在超商前抽菸，警方趨前關心發現是協尋人口，確認身分後，連絡黃母，才知這個月1日，黃男帶著幾萬元從屏東長治騎著腳踏車離家，輾轉流浪到高雄。

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(中時)