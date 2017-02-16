旅人夢幻頸枕UNO PILLOW一試就愛上

Unclesign所開發的UNO PILLOW頸枕，應用方法多元，不僅適用於飛行途中，連追劇也超適合。(圖／unclesign提供)

長途旅行的旅人們，你們有福了！天天盯著電腦螢幕、手機螢幕的低頭族們，快歡呼吧！由新創團隊unclesign開發、強調可一枕多用的UNO PILLOW頸枕，其夢幻級觸感與多用途的便利性，不僅將為你的旅途加分，帶來意想不到的睡眠品質；也將拯救勞累僵硬的頸椎，成為你的最佳倚靠！

由喜愛旅行的旅人們所組成的新創團隊unclesign，從己身需要出發，為時常需要長途旅行，但始終找不到合適頸枕，來為你釋放頸肩壓力的朋友們，設計出了一款符合人體工學，能帶來良好舒適感，且兼具美觀與時尚特性的產品，也是他們團隊的第一款產品─UNO PILLOW！這款頸枕編輯有幸好好試用了一番，以下是體驗心得。

POINT 1：難以忘懷的極柔觸感

至今為止，編輯都難以忘記當初第一次摸到UNO PILLOW的驚人感受！UNO PILLOW內部採用親水性記憶海棉，觸感極柔。若是曾使用過傳統頸枕、充氣型頸枕的朋友，都會感到驚艷。可說為旅行時，需要在飛機上調整時差、或者補眠的朋友們，帶來了彷彿帝王級的享受。

UNO PILLOW的枕頭套採不常見的可更換式設計，可維持更高的清潔度，提升旅行品質。(圖／unclesign提供)

POINT 2：考量周全的完整設計

除了首次接觸的觸感令人難忘外，UNO PILLOW看來較大的體積與外型，也令人印象深刻。首先來提提重量，雖然它看起來很大，卻僅有410公克，對於行李重量錙銖必較的旅人來說，負擔不大。第二，較大的枕蕊讓UNO PILLOW能帶來比一般頸枕更佳的支撐力，並可確保不同體型的使用者，都能感受到頸間被頸枕充滿的舒適感，這一點，體驗過就超難忘。第三，加大加厚的枕蕊設計，還能讓UNO PILLOW的使用方式更豐富，無論愛趴睡、側躺、後仰，或是當作坐墊靠背，都能感受到頸枕滿滿的存在感。

此外，枕頭外採用了可替換式spandex 透氣彈性布料，不僅縫線上經過巧妙設計，不易在使用時產生不適感外，spandex 透氣彈性布料跟親水性海綿本身都很透氣，用久不會悶熱；必要時，枕頭套也可拆下用洗衣機清洗，維持清潔度(或甚至你還可以買來替換，因時因地展現不同的風格)。這一點，可說是對準了對整潔品質要求較高的朋友而生，頗為貼心。

UNO PILLOW附贈黑色收納袋，可協助縮小UNO PILLOW體積，並輕鬆帶上飛機。(圖／unclesign提供)

不得不提的是，為了時常在國內外往返的朋友們，開發團隊們也為UNO PILLOW附上了專用收納袋。只要透過特定的收納技巧，就可輕鬆把頸枕體積縮小到1/3，並可透過附贈的收納袋安穩套放在旅行箱拉桿上。連收納需求也在開發階段被納入考量，令人不得不對unclesign團隊的用心按讚！

且UNO PILLOW使用的是較高成本的親水性記憶棉，回彈性佳且不易變形崩塌，不用擔心會因為旅遊期間的收納，以致變形損壞。針對這一點，unclesign團隊特別指出，雖然它不易變型，但因為台灣天氣較為潮溼，仍舊建議沒有使用的時候要拿出來吊起來，以維持更長的使用壽命唷！

POINT 3：不限時地 追劇低頭族更不可或缺

如果你與編輯一樣，認為頸枕只適合用在飛機上的話，可就大錯特錯了！UNO PILLOW舒適的支撐力對於時常因為「追劇」、「加班趕工盯電腦」，或是常流連書海的朋友，都相當適用。其實，在智慧型手機盛行時代，時常長時間處於「低頭」狀態，早有不少研究報告證實會對於頸椎造成極大壓力，增加引發骨刺、肌肉痠痛的可能性。這時候，其實UNO PILLOW就是很好的小幫手。

如果你認為「旅行就是要享受、為放鬆」的話，對於頸枕的要求，肯定也不只是「只求有、不求好」。由此觀點來看，UNO PILLOW價格雖較一般飛行頸枕更高，但應用途徑也更多，支撐度也更高，是期待透過去看看這個廣大世界來愛自己的朋友們，不可不知的好物。

(中時電子報)