澎湖就業中心辦理今年第一場「雇主座談會」

勞動部高屏澎東分署澎湖就業中心，今天上午在澎湖青年活動中心舉辦「雇主座談會」，邀請行政院南部聯合服務中心副召集人鄒靜修，講述「新修勞基法因應與配套分析」，現場超過50家在地事業單位、約百人出席聆聽，期能藉由這場座談會，讓雇主與時俱進，了解新修法規。

澎湖就業中心代理主任李玫臻表示，為讓雇主了解新修法規，中心特別舉辦雇主座談會，藉由台上台下提問互動，為雇主解答疑惑，進而改善勞雇關係，促進職場勞資雙方工作和諧。

澎湖就業中心也在座談會中，播放創新提案「魅力企業呼你哉」採訪花絮，並頒發感謝狀給予十大魅力企業。李主任表示，由於青年就業是近年大家關注的議題，此提案是由系統篩選出曾到就業中心登記求才且投勞保5人以上之事業單位，再由學生票選出在地形象佳、最想應徵的十大企業。透過校園特派員前往採訪過程，讓學生直接與企業對話，了解企業的優點、發展性與前瞻性，同時吸收職場員工管理經驗。未來還會將票選成果匯集成魅力企業手冊，提供澎湖青年未來求職參考、掌握當地就業趨勢，進而提升求職意願，也讓企業解決缺工困境，創造勞雇雙贏局面。

另外，中心為強化雇主服務，宣導政府各項獎助進用措施政策，使雇主獲得正確訊息，在座談會現場提出獎勵雇主津貼相關措施宣導，包括「身心障礙者職務再設計」、「就業服務各項津貼補助計畫」、「輔導企業穩定中高齡及高齡員工就業計畫」等，鼓勵雇主多加運用政府資源，進用待業民眾，促進就業市場穩定。民眾欲知相關求職求才訊息，可以連結勞動部高屏澎東分署官網查詢，或是撥打澎湖就業中心電話(06)9271207洽詢。

(中時)