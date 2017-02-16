智慧電子應用設計競賽 大學生創意琳瑯滿目

雲科大王瑞貿同學設計雲端音訊廣播系統（周麗蘭攝）

南臺科大傅千瑋(左)與王韡蒖(右)設計I-Collar氣喘即時監測守護裝置（周麗蘭攝）

雲林科技大學電子系承辦2016智慧電子應用設計競賽，從362件脫穎而出的95件作品，16日進行決賽，競賽主持人薛雅馨副教授表示，本次參賽作品創意十足，有許多概念非常符合政府所推動的創新產業。

雲科大表示，本次競賽目的在於鼓勵學生呈現「創新、整合、實現」的能力，開拓跨領域多方面視野，提升學生團隊整體競爭力，厚植我國在智慧電子系統設計之軟硬體、系統、應用等相關跨領域人才的實力，初賽階段共有85所全國大學及技職校院提交362件作品。

競賽分為「創意概念組」與「產品設計組」，產品設計組要有作品形象、功能應用、外型美學、作品宣傳影片等，把實作作品提升到產品規劃的等級。

副教授薛雅馨表示，產品設計組初賽時報名高達138件，作品都具有完整實作與設計感，精選15件作品進入決賽。

作品包括先進車用行人偵測、體感運動型輪椅、物聯網於水質檢測、語音控制按摩椅、電動輔助自行車、智慧星空儀、膚質照護儀、寵物餵食系統、蛋雞產蛋即時分析、3D彩色列印等，競爭相當激烈。

創意概念組則分四大主題，3C+綠能應用、車用與運輸應用、醫學電子應用及物聯網與智慧工廠應用。參賽者必須展現智慧電子系統的創新創意，整合不同領域的技術，規畫出可行的實現方法與未來的服務模式，進一步分析市場趨勢，最後完成一份產品企劃書。

創意概念組每類僅挑選20組進入決賽，作品琳瑯滿目，可看出學生們創意無窮，有太陽能儲能路燈、漁場水質生態監測、智慧眼鏡、郵務信件包裹系統自助機、遠端遙控視覺機器人、智慧翻身病床、核心肌群訓練器、生物資訊應用程式、牙科鑽牙降噪系統、即時監控下肢靜脈血流量測、洗腎智慧止血帶、物聯網閘道器、智慧工廠之雲端管理分流檢測系統、食品安全檢測、可見光通訊之無線網路存取、洗腎用漏血感知裝置、養老機構智能照護等。

(中時)