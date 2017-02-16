中信案開庭 檢遭質疑重複起訴

台北地院今(16)日再度開庭審理中信金案，就辜仲諒等人被訴購買天母地段土地，侵占中信公司資產，及紅火案匯轉結構債出售款項涉及洗錢部分，進行準備程序。律師發現，被訴侵占公司資金與辜仲諒無關；洗錢部分早在「紅火案」就已為高院認定無罪確定，質疑檢方重複起訴。

中信案開庭，主要審理陳俊哲在2006年4、5月間，向力麒建設公司購買天母段土地的交易資金來源，有無涉及侵占公司資產，以及辜仲諒、陳俊哲所涉紅火案出售結構債後，獲利款項的匯轉是否為洗錢等兩部分。

庭訊中，到庭的辜仲諒、吳豐富、張素珠等被告，和其律師對起訴事實分別舉證答辯，並和檢察官確認起訴範圍，發現檢察官指控侵占中信資金2億3100萬元，向力麒建設公司購買天母段土地的交易，根本與辜仲諒無關。

另起訴事實指控辜仲諒等人隱匿「紅火案」出售結構債後獲利款項，涉有洗錢罪嫌部分，也早在紅火案二審時，認定無罪確定。辜的律師團逐一比對高院當已調查的證據與認定結果，確認與這次特偵組檢察官指稱辜仲諒等人洗錢的事實，與先前紅火案二審判決內容完全一致。

律師認為這部分有重複起訴問題，影響被告權益至鉅，檢察官表示，會與高檢署確認後再向法院陳報。

庭訊中，法官也對檢察官起訴事實的認定方法與範圍提出不少質疑，包括檢察官認定吳豐富、張素珠與陳俊哲共同侵占公司資金2億3100萬元的具體犯行、證據何在？以及檢察官指稱被告等人洗錢金額如何計算？有無重複計算等？到庭論告檢察官對於審檢連串疑義，當庭表示將會在兩週內做進一步確認，再具狀向法說明。

(中時)