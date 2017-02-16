張學友華麗回歸小巨蛋經典開唱，「盡情快樂、開心、感動」

《VOGUE》雜誌提供。

等了好久，「歌神」張學友的「A CLASSIC TOUR學友‧經典世界巡迴演唱會」今晚在台北小巨蛋開唱，演唱26首經典歌曲。中場與歌迷聊天時，張學友說自己是個倔強的人，若只是將經典歌曲唱一遍，會不甘心，於是選擇以心中經典的方式呈現，雖然挑了很不好唱的歌，依然想挑戰，「希望大家看完後可以帶著愉快心情、充滿回憶的心情離開。」他也希望歌迷能盡情享受音樂，「該快樂的時候快樂、該開心的時候開心、該感動的時候感動。」歌神也提早過情人節祝大家有情人終成眷屬。

雖然55歲了，張學友身材保養得宜，「2年前開始健身，但我已經過了脫衣服的時間。」但為了演出還是保持身材，他透露雖然已經唱到第50場但還有點小疏失，說著說著又表示自己是個害羞的人，不擅長炒氣氛，希望歌迷能享受他的音樂。不過張學友還是安排了「kiss Cam」的橋段，送給最佳親吻畫面的歌迷親筆簽名，祝福他們永遠幸福。

這是此次巡演的第50場，也是張學友新年假期開工第一場，歌神照香港習俗派發紅包給工作人員，也準備了應景的湯圓。與張學友私交甚篤的「哈林」庾澄慶特別被安排在與張小燕包廂欣賞哥兒們的演出。環球唱片方面表示，張學友昨天原本只是走位，最後還是彩排了1個多小時，相當敬業，並與好朋友哈林敘舊，今晚開唱前，哈林接受媒體訪時臉上掛滿笑容，懷有身孕的老婆張嘉欣是否也來看演唱會?哈林笑說：「全家都來了！」

「A CLASSIC TOUR學友‧經典世界巡迴演唱會」挑戰張學友心目中最經典的四面舞台，光是包覆的LED就用了2500~3000平米，結合32人的大型樂團暨管弦樂、30位專業舞者，搭配10套服裝造型，就是要給歌迷最完美的視覺與聽覺享受。

演唱會以《我與你》開場，張學友以帥氣黑色西裝、頭戴禮帽，從黑膠唱盤中升起，升降舞台堆疊成蛋糕形狀，張學友隨著圓舞曲穿梭其中，宛如華麗的百老匯歌舞表演。《非常夏日》張學友以閃亮的黑色勁裝登場，與身著繽紛舞衣的舞者共舞。

舞台轉換到夜晚的街頭，張學友穿著黑藍色大衣，在路燈下唱著《慢慢》，道出都會男女的情愛，轉眼舞台又幻化成一片藍海，張學友乘著大型紙船，《離人》唱得讓人心醉。動感的《愛火花》、《頭髮亂了》或是深情的《她來聽我的演唱會》、《我真的受傷了》，學友的歌聲感染了全場。當天崩地烈，火山溶岩爆發，張學友改以搖滾重裝上陣，《野貓之戀》、《餓狼傳說》，舞者與特技演員群起登場，氣勢驚人。《我醒著做夢》呼應演唱會海報主視覺，象徵經典之旅的淬鍊，經歷風起雲湧後迎接文藝復興，猶如浴火重生後孕育而出的經典。

最後兩首歌曲是《愛是永恆》、《祝福》，張學友一身白色燕尾服，回到開場的蛋糕舞台，化身英雄鬥士，演出一段西班牙舞蹈。在「安可」聲中，換穿金色西裝的張學友，一連演唱《用餘生去愛》、《心如刀割》、《不老傳說》、《一路上有你》、《吻別》等10多首經典國、粵語橫跨1985~2015年的「友情歌」組曲，全場跟著唱和，小巨蛋變成大型KTV。

「A CLASSIC TOUR學友‧經典世界巡迴演唱會」台北站於2/11、12、13、17、18、19在台北小巨蛋開場。

※來源：VOGUE.TW ,環球音樂

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