華信航空彩繪巴士公益起跑 安排慢飛天使遊花海
華信航空於2月16日在澎湖舉辦「華信航空彩繪巴士公益起跑」記者會，由華信航空總經理韓梁中與雄獅集團總經理黃信川、金永順旅行社董事長林正達共同主持，澎湖縣長陳光復、馬公市長葉竹林等貴賓也蒞臨剪綵致詞。
澎湖惠民啟智中心的慢飛天使所帶來精彩的鑼鼓表演，熱鬧震天贏得現場觀眾最熱烈的掌聲。為慶祝華信航空彩繪巴士正式啟用，除捐贈獎助金給澎湖惠民啟智中心外，還特別安排70位慢飛天使搭乘首發彩繪巴士，華信航空總經理韓梁中和澎湖縣長陳光復陪同，一起前往欣賞花海半日遊。
華信航空彩繪巴士外觀是以華信航空CIS企業色系藍色和鮮黃色作設計，巴士車頭則以飛機機頭藍色弧度作概念發想。從2月16日起，顏色鮮明活力十足的華信彩繪巴士將穿梭澎湖全島，服務前來澎湖觀光旅遊的旅客。
華信航空總經理韓梁中致詞表示，華信航空非常重視澎湖觀光旅遊，目前台北、台中、高雄都有班機直飛馬公。今年春節疏運，華信航空總共飛航162班次加班機，其中76班次特別安排B737-800機型來執行，比往年增加3倍座位數，協助馬公航線春節期間嚴重機位不足現象。自4月起，華信航空往馬公班機將增為每周74班次，配合清明節即將到來，華信航空將規畫增開加班機協助離島居民疏運。
(工商)
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