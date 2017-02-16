陸股近70家IPO企業主動撤回上市申請

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證券時報網16日報導，IPO欺詐發行及虛假披露，一直為市場所詬病。據了解，目前已有近70家IPO企業，主動撤回申請，讓一些心存僥倖、意圖「帶病申報」的企業和仲介機構知難而退。

新華社報導指出，2016年中國證監會首次與大陸公安部，聯合進行專案執法行動，研究建立和加強行政與刑事在資訊共用、執法聯動、案件移送等方面的合作機制，打擊不法。此外，監管部門也正在與最高法、最高檢、公安部等積極溝通，推動相關司法解釋儘快公布。

(工商)