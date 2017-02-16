中共恐無意投資敘利亞戰後重建

今年2月5日，中共駐大馬士革大使齊前進與敘利亞計劃與國際合作署署長薩布尼簽署合作協議，向該國提供兩筆無償援助。（新華社）

儘管美國總統川普有意把敘利亞的爛攤子丟給普丁，但是在經歷了六年的內戰之後，此一巨大的戰後重建工作總計要花費1兆美元的經費，這可是一筆連美俄兩國加起來都無法支付的金額。在這樣的情況下，中共似乎成為眾人期待，可以將大量資金投入敘利亞戰後重建的唯一一個國家。只是來自以色列海法大學的大陸籍博士生王晉認為，北京對於投資敘利亞戰後重建工作的興趣其實不大。

在投給《外交家》的一篇文章中，王晉表示從表面上來看，中共確實有政治動機與經濟能力參與這個龐大的戰後重建計劃。從過去的案例來看，北京顯然也比俄羅斯、伊朗與敘利亞更樂意參與國際事務。透過協助戰後重建，中共也有機會在敘利亞的經濟建設中發揮重大作用。從政治角度出發，自2011年以來北京對敘利亞事務的關注，都是在於防堵極端伊斯蘭組織向外擴張。

尤其是這些極端伊斯蘭勢力，極有可能與在新疆與寧夏活動的維吾爾疆獨團體勾結在一起，對大陸的主權領土完整與治安構成更大的威脅。自2011年開打的敘利亞內戰，也確實讓不少過去被中共一面倒鎮壓的疆獨份子得到了難得的實戰經驗。中共所最擔心的，就是這些接受過實戰洗禮的維吾爾極端份子返回中國大陸製造動亂。

另一方面，中共也擔心打著「民主自由」旗號的敘利亞反抗軍一旦推翻阿塞德政府，將鼓勵大陸內部反體制的聲音。任何一個國家的專制政權被擊潰，對於大陸渴望推翻共產黨政權的民眾而言，都是很鼓舞士氣的事情。所以為了鞏固政權，北京理所當然與俄羅斯還有伊朗一起站在阿塞德政府的後面。從這個角度出發，大陸確實有支持敘利亞戰後重建的邏輯性存在。

經濟方面，北京也有足夠的能力在敘利亞的戰後重建工作中扮演重要推手。按照習近平在2013提出的「一帶一路」戰略，協助敘利亞重建能夠幫助大陸對外擴張經濟影響力。為了展現國家經濟實力，中共不僅透過國營企業收購外國公司，而且還創立了包括亞洲投資銀行在內的國際機構。其目的，在於改變整個現有的國際秩序，野心相當龐大。

縱然有這些考量存在，王晉還是不認為中共有意在敘利亞的重建工作中扮演主要角色。首先是中共唯一在乎的，是如何管控敘利亞境內的極端人士。伴隨著伊斯蘭國的失敗，還有反抗軍的妥協，敘利亞的民主革命初期對大陸人民的吸引力已經大幅降低。透過海外傳回來的消息，大陸人民瞭解到敘利亞內戰帶來的只是失序與混亂。

其次，則是中共若投入敘利亞的重建工作，可能會激怒全球反感阿塞德的伊斯蘭遜尼派人士。信奉什葉派的阿塞德政府對反抗軍的打壓手段越殘酷，遜尼派極端人士就越可能把中共視為打擊目標看待。更重要的是，中共也要當心自己在敘利亞的高調行為，可能導致俄羅斯與伊朗的提防。畢竟經濟擴張，也可能被這些中共的傳統盟友視為政治影響力的擴張。

看在中共眼中，俄羅斯在中亞的影響力與伊朗在波斯灣的影響力都應該得到尊重。王晉表示，「一帶一路」戰略的推行，應該以不破壞中共與俄羅斯，或者中共與伊朗的關係為基礎。最後一點，則是他還指出大陸的經濟實力已經大不如前。他強調，在習近平剛上台時，中共的外匯儲備是4兆美元。經過了幾年的折騰，如今大陸的外匯儲備只剩下3兆美元。

儘管這是在全球擴展經濟所必須要付出的代價，但是許多中國人仍被外匯儲備的快速消耗給嚇了一大跳。而且大陸國營企業嚴重缺乏管理機制，他們所收購的外國公司往往到了最後淪為洗錢的工具。王晉指出，大陸領導人對於推動「一帶一路」還有強烈的興趣，但是卻不能夠忽視這些問題的存在。以目前的情況來看，他不認為中共會在敘利亞的重建中扮演積極角色。

(中時電子報)