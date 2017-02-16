德國教授示範 引領幼兒動手玩科學

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屏東大學幼教系建置「幼兒動手玩科學探索教室」，今天啟用，與德國Alice Salomon 大學教授Wedekind合作，舉辦工作坊，Wedekind盛讚屏大的幼兒玩科學教育是亞洲第1。

Wedekind（魏德金）是負責輔導德國柏林Helleum兒童科學探究中心的教授，屏東大學校長古源光表示，與Wedekind教授的因緣，是4年前屏教大時期校長李賢哲到德國柏林造訪，深受啟發，後來在校內成立動手做科學教育中心，去年Wedekind第1次造訪屏大，雙方建立起密切的學術合作關係。

Wedekind為幼教系學生辦理一連4天的工作坊，今天到探索教室與屏大實驗小學附設幼稚園幼兒互動，現場示範如何透過環保材料的提供及與幼兒的對談，讓幼兒探究神奇彩色水、空氣砲、迴旋紙杯、橡皮筋動力車等，以發現科學現象。

Wedekind指出，德國推行動手玩科學已有20、30年的歷史，但進展緩慢，沒想到台灣的屏東大學以如此快的速度成立幼兒玩科技探索教室，推動幼兒玩科學的教育，領先亞洲各國，他也歡迎屏大到柏林造訪，加強兩校的交流合作。

Wedekind致贈會發出聲響的彩色陀螺，以及利用環保素材製作的滑輪組，由古源光代表接受。

古源光表示，「幼兒動手玩科學探索教室」培養幼教系師生未來引導幼兒探究科學的能力，並與理學院「動手玩科學」資源結合，協同在地幼兒園所教師，共同研發適合幼兒階段的科學探究教材及教學法、舉辦幼兒科學探索夏令營等。1060216

(中央社)