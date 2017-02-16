金門高中何冠達3科滿級分 嚮往中醫

106學年大學學測成績結果出爐，金門高中何冠達英文、社會和自然三科滿級分，以總成績72級分，高居全校第一名；由於親眼目睹中醫師神奇的醫術，他決定以中醫系為第一志願。

金門高中高三學生有325名學生，其中，70級分以上1人，60-69級分12人，50-59級分45人。校長廖俊仁坦承，與去年成績相較，今年成績稍稍下降，主因是今年英文與數學考題偏難，而這兩科正是金門學生較弱的項目，因此學測成績影響的效應，也會放大。

面對成績滑落的事實，廖俊仁說，學校將啟動相關輔導機制，在個人申請方面，協助學生備交資料和口試，為學生爭取到最好的結果。

金門高中最高級分的何冠達，3年前首屆國中教育會考時，就名列金門榜首。何冠達說，每天只花1小時30分研讀功課，秘訣是今日事今日畢，今天上完的課立即複習，不會累積到最後；不懂的觀念也會立刻提出，否則將來要花更多的時間才能了解。他說，「要對的起自己」。

何冠達說，曾親眼看到中醫師在媽媽腳部針炙後，媽媽的乾眼症立刻治癒，因而十分崇拜中醫；加上自己對科學無法解釋的領域相當好奇，將以中醫系為第一志願。

金門高中學測成績排名第2、第3的是67級分的吳苡謙和66級分的李珺。其中，李珺的父親是金門高階警官，不過，他說，看到父親工作太忙碌，並不會想從事警察工作，先讀師範大學，以後再決定志願。

老師黃主真說，何冠達和吳苡謙都愛打桌球，吳苡謙還曾參加全中運，也學習管樂，李珺則是喜歡打籃球；3人能文能武，均衡發展。廖俊仁補充說，金門學生雖然智育成績相對落後台灣，但多元發展卻比台灣孩子強很多。1060216

(中央社)