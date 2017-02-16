宜縣副縣長就職 朱壽騫：縣務不分黨派

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民主進步黨籍、前體委會副主委朱壽騫今天宣誓就職宜蘭縣副縣長。他說，全力辦好全國運動會是上任後的主要目標，推動縣務也不分黨派。

前宜蘭縣長林聰賢在農曆春節過後接掌農業委員會主委，縣長職缺由無黨籍的副縣長吳澤成代理後，因為吳澤成先前已表態不參選明年縣長選舉，未來的副縣長人選，將可能影響縣長選戰布局。

隨著這樣的發展，先前傳出副縣長人選可能是非綠營的前宜蘭縣教育處長吳清鏞之後，綠營政壇曾一度波浪漣漪。更有綠營人士直指，這樣豈不是讓民進黨在宜蘭淪為在野黨。

經過一番思考，吳澤成日前決定副縣長職缺由朱壽騫接任後，綠營政壇雜聲才終於消失。

朱壽騫今天在吳澤成布達與監誓下，於縣府宣誓就職。

吳澤成表示，縣府將在今年舉辦全國運動會，朱壽騫多年來一直全心投入於體育事務，也擔任多項體育組織的總幹事、理事長，並曾任行政院體委會副主委，並在民國102年宜蘭縣辦理全國中等學校運動會時就擔任總顧問，閱歷豐富，因此特別商請朱壽騫擔任副縣長，希望能協助縣政團隊處理好重大縣務工作。

「今天不想說是跳火坑，但會很辛苦！」吳澤成說，期勉所有縣府員工要把1天要當2天、3天用，人在公門好修行。

朱壽騫說，全力辦好全國運動會是上任後的主要目標，找回宜蘭人的光榮；雖然目前有部分比賽項目的沒有場地，或有場地不符標準，但都已有因應腹案。

此外，在縣務上也將不分黨派，全力協助吳澤成推動縣政。1060216

(中央社)