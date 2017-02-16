「亞洲•矽谷」計畫結合物聯網、智慧機械 搶攻全球市場

「亞洲•矽谷」計畫說明會今天舉行，未來市府將引導高階創新創業進駐水湳基地。（陳世宗攝）

國發會與台中市政府16日共同於市政大樓舉辦「亞洲•矽谷」計畫說明會，邀請中部機械產業、青年創業、學校育成中心代表近200人參加！市長林佳龍說，產業鏈結在地、跨域跨業合作，進一步鏈結未來、鏈結國際；副市長張光瑤表示，桃園的亞洲矽谷與中台灣智慧機械結合「如虎添翼」，未來可組成國家隊進攻國際。

今日說明會盼建構起「亞洲•矽谷」產業大聯盟的物聯網(IOT)、資訊與通信科技(ICT)、新創事業，與中台灣的智慧機械產業的溝通合作平台，讓兩項中央重要的產業創新計畫能發揮加乘效果。

林佳龍表示，「鏈結在地」是中央政府「五加二」產業創新計畫中的重要理念，將以在地為基礎，進一步鏈結未來、連結國際；此外，原有三級產業的區隔應該被打破，將不同產業跨域、跨業結合。台中市是創新創業很好發揮場所，未來市府將引導高階創新創業進駐水湳基地。

商展方面，林佳龍透露，智慧機械示範產線已經由經濟部挹注資源，由工研院在台中精密機械園區推動，水湳會展中心也由市府編列58億元、中央補助42億元，將建構足夠量體，滿足工具機業者需求。

副市長張光瑤表示，中台灣是智慧製造大本營，若與「亞洲•矽谷」計畫推動的物聯網結合，兩者相互搭配將是如虎添翼；亞洲矽谷計畫執行長龔明鑫表示，集結各產業界的創意，推出可行產品，組成國家隊，將能在全球市場佔有一席之地。

經發局今日說明會針對水湳經貿園區進行說明，水湳智慧城未來作為智慧城市示範區，並在水湳設立智慧機械發展中心，促使產業關鍵性研發中心群聚並邀請具有機械相關大學進駐成立智慧機械大學聯盟，推動創新研發及育成。

(中時)