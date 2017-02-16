汪笨湖《阿扁與阿珍》一度惹毛吳淑珍：沒倒追！

汪笨湖製作《阿扁與阿珍》，捧紅男女主角陳昭榮與李淑楨。(本報系資料照)

政論節目主持人汪笨湖今晨在台南成大醫院病逝，享壽63歲。鄉土作家出身的他，與戲劇圈淵源深，其作品《廈門新娘》、《草地狀元》曾被改編成電視劇，搬上小螢幕播出，在當任三立戲劇總監期間，更曾製播改編自前總統陳水扁與夫人吳淑珍真實故事的八點檔《阿扁與阿珍》，還因為劇中倒追橋段，讓吳淑珍特地發聲澄清。

汪笨湖製播三立首部8點檔《阿扁與阿珍》，當時曾應吳淑珍之邀，赴官邸一起收看該戲，期間吳淑珍特地澄清「我沒倒追阿扁」，汪笨湖雖解釋這齣戲並非傳記，男女情愛不是戲劇中心，但之後該劇每集結尾一定註明「本劇純屬戲劇創作」。

陳昭榮雖然因為在《阿扁與阿珍》飾演陳水扁原型走紅，但他也透露曾因此接到恐嚇信件，被指神化阿扁，恐嚇他再演就要毀掉其演藝事業，也歷經了一年沒有電視台敢用他的低潮時期。

(中時電子報)