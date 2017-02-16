「好漢玩字」走復古風，展出鉛字銅模

「2017好漢玩字」首度結合傳統造字產業。（林宏聰攝）

「2017好漢玩字」農曆年前於高雄駁二開展，本屆特別結合台灣僅存的繁體漢字活版印刷術，以新舊對比方式，介紹台灣銅模鑄字的「日星鑄字行」，以及本土研發的新字體「金萱體」，迥異風格卻各有其擁護者。

高市文化局長尹立表示，過去沒有數位印刷，活版印刷需透過鑄字行、排版房、印刷廠、裝訂廠緊密分工，才能印出書籍，但隨著科技進步，有將近50年歷史的日星鑄字行，成為台灣僅存鑄字行，保存最完整的正楷、宋體、黑體鉛字銅模。

他說，經歷數十年反覆使用，這些銅模已逐漸毀損，日星鑄字行老闆張介冠為此發起「字體銅模修復計畫」，高市文化局則希望透過好漢玩字展覽，呼籲民眾正視傳統印刷工藝的保存與傳承。

另方面，造字產業也隨科技演變漸漸轉型，從傳統鉛字凸版印刷，進步到電腦字體設計。例如台灣新世代造字團隊Justfont (就是字)，即由一群年輕人組成，也是全球首家中文雲端字型服務。

Justfont去年推出本土新中文字體「金萱體」，推出後引發設計圈迴響，這次在好漢玩字展覽中，與銅模鑄字激盪火花。

「2017好漢玩字」首度結合傳統造字產業，以「木刻」、「剪紙」、「招牌」、「鉛字」及「篆刻」五大類，邀12位造字職人對話，展覽期間並規畫「字造者」講座， 19日下午3時至5時，將邀設計師田修銓本人，分享「日常中的平面設計」，歡迎民眾踴躍參加。

(中時)