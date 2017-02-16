50萬K毒藏鞋盒 19歲藥頭遭查獲

警方在樓梯間鞋盒中找到大批毒品。（陳鴻偉翻攝）

鞋盒內共發現100多公克的K他命毒品。（陳鴻偉翻攝）

趙男將毒藏在屋外鞋盒，仍遭眼尖警方視破。（陳鴻偉翻攝）

文山一警方日前獲報，轄區內19歲趙姓青年，每天晝伏夜出，住家更常有陌生人來來往往，更不時有拉K的惡臭傳出，調查後懷疑趙持有大批毒品，15日下午前往趙住處搜索，但警方找遍臥房、客廳甚至廁所，只找到微量的K毒殘渣，趙神色自若，表示：「只是拉K消遣而已！我沒販毒！」

細心員警後來走出屋外，發現樓梯間堆放不少鞋盒、紙盒，此時趙開始眼神飄忽，經將盒子一一檢視後，果然發現2大包總重100公克的K他命，市價廷50多萬，趙這時臉色大變，但仍辯稱是自己吸食，否認販賣，文山一警方偵訊後，除依毒品罪將趙送辦，另擴大追查他的毒品來源。

(中時)