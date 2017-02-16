彈洗高雄國定古蹟遭逮 漆彈玩家：以為是廢棄城牆
國定古蹟高雄市左營舊城牆日前遭玩家以漆彈射擊，被漆彈打的密密麻麻，引起文化界及警方重視；警方通知揪團玩生存遊戲的唐姓男子到案，他說，不知道是古蹟，以為是一般的廢棄城牆，才會選擇這個地方，對自己行為感到抱歉。
高市文化局文化資產中心主任林冠宇說，14日接獲通報，指左營舊城牆遭毀損，立即會同文化資產保存委員會委員現場勘查，因漆彈是環保材質，在文化部文化資產局授權下，會同文資委員，於14日下午及15日以低壓水柱清洗，目前城牆已恢復原貌，至於玩家等人是否違反文化資產保存法，涉及毀損古蹟？已報請文化部認定。
左營分局啟文派出所員警於14日下午3點20分巡邏至轄內崇實新村國定古蹟鳳山縣舊城時，發現文資委員數人於現場勘查，經委員告知該古蹟遭人射擊漆彈有毀損之虞。
警方調查發現，涉案人為唐男（48歲）及李姓男子（50歲），隨即通知兩人到案說明。
經營機車行的唐男住在左營，他到案後，坦承利用溯溪團體通訊群組於上周6元宵節揪團約20人共同出遊，於當天上午9點至國定古蹟舊城進行漆彈射擊遊戲，當時一起玩射擊遊戲有15人。
唐男表示，以為該處為軍方廢棄的碉堡及城牆，又因該地空曠才提議好友一同前往體驗漆彈生存遊戲的刺激感，不知道鳳山縣舊城是國定古蹟，誤以為僅是坍塌的城牆。
唐男說，他沒有打過漆彈，因李男與專辦活動公司有熟識，故由李男商借漆彈槍及漆彈，對他們的行為感到非常抱歉。
警方訊後將唐、李依違反社會秩序維護法函送裁處，並將陸續通知相關涉案行為人到案說明。
(中時)
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