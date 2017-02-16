爺爺學測前過世 胡為濬拼出62級分：努力做榜樣

桃園市復旦高中學生胡為濬，將把成績單影印送到爺爺靈前。(賴佑維攝)

桃園市復旦高中學生胡為濬的爺爺在學測前2周過世，爺爺生前念念不忘的就是胡為濬的學測。拿到62級分的胡為濬說，成績單會影印送到爺爺靈前，並向爺爺報告：「我會努力作這一代的榜樣」。

胡為濬說，目標是清華大學或交通大學的資訊工程相關科系，此外自己也將成為家族中首位大學生，他雖自認學測沒考好，但也會努力做好榜樣。

(中時)