北電入學初試 王俊凱通過 林妙可淘汰

王俊凱通過北京電影學院初試。（取自新浪微博＠中國青年網）

林妙可坦承自己沒通過北電的初試。（取自新浪微博＠鳳凰網娛樂）

大陸輕藝人林妙可與TFboys成員王俊凯在2月10日參加北京電影學院（簡稱北電）入學考試，其中，王俊凱朗誦俄國詩人的作品，網曝已通過初試，進入複試；林妙可搶先在今天（2月16日）早上8點多坦承已在初試落選，與北電無緣，但林妙可2月14日參加中央戲劇學院的複試，獲准入學的機率大增。

去年北京電影學院共有7631人報考，今年考生人數創新高，達8526人，比去年增加逾11%，也是大陸各大學表演院、表演系中，報名人數最多的一所，不過，錄取率倒是提高，原因是2017年學院擴招，從原本的45人增加為75人，錄取率也從1：169提高為1：113。

(旺報)