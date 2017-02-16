卡蒂中東肚皮舞團 將於中部旅展登場

蒂卡中東肚皮舞團在「魅力森巴FUN埔里」踩街活動總是成為最注目焦點。（楊樹煌攝）

蒂卡中東肚皮舞團在「魅力森巴FUN埔里」踩街活動總是成為最注目焦點。（楊樹煌攝）

在中部地區享譽盛名的蒂卡中東肚皮舞團，在埔里鎮公所鎮長周義雄大力推薦下，將在今年中部春季國際旅展中亮麗登場，展現她們錯綜複雜的感性肢體動作及交叉搖擺的舞姿，讓參與旅展的民眾一飽眼褔。

蒂卡中東肚皮舞團是由曾獲第4屆主席盃肚皮舞雙人舞冠軍的潘艷菁，在埔里所創辦並擔任團長；當時她是為配合提倡全民運動，將異國風舞蹈引進台灣，讓大家知道肚皮舞的由來和好處，讓學生從舞蹈中學習自信的提升與身心靈的結合，而推廣肚皮舞。

漸漸的讓學員們透過肚皮舞的學習，達到健身運動效果、也藉由身體和部位的結合，展現力與美，達到體態雕塑及改善壓力效果，由初期的少數學員，至目前已達數百位，尤其潘團長熱心致力公益，每當各界有任何公益演出，她都豪不猶豫的力挺贊助，因而在中部地區打響知名度。

就如埔里已開辦6個年頭的「魅力森巴FUN埔里」踩街活動，蒂卡中東肚皮舞團和太平社區夢幻鼓隊就是最基本成員，團員熱力四射的演出，讓魅力森巴FUN埔里成為地區最重要的年度盛事文化藝術活動；此次中部春季國際旅展，蒂卡中東肚皮舞將應邀亮麗登場，展現她們感性的舞姿，讓觀眾大飽眼褔。

(中時)