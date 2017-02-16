城鄉學校資源共享 推特色課程
橋頭區仕隆國小藥用植物園栽種3、400藥草，讓學童能夠認識百草，名聲遠播，近來也參加城鄉共享遊學計畫，與左營區福山國小締結姊妹校，分享教學資源，昨天福山學童首次到藥用植物園體驗植物拓印，覺得驚喜又有趣。
仕隆國小校長蔡惠淑表示，藥用植物園已有12年歷史，當初是發展課程本位，由3位教師全台走透透蒐集藥草，栽種超過400種藥草植物，讓學童認識它們的特性和用途。
她說，近年教學不限於教室，經常導入在地特色、社區資源、自然生態與人文產業於課程中，為讓市區學童拓展學習領域，因此開放藥草植物園分享教學資源。
福山國小師生一進入藥用植物園，立刻被一草一木吸引，玩植物拓印玩得欲罷不能，兩校學童還一起設計自走車體驗實作，相互激盪想像力。
福山小學校長李進士說，少子化衝擊下，各校努力推廣校外特色課程，透過到夥伴學校遊學的方式，讓學習層面更加深加廣。
(中時)
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