台灣人愛玩澳門排第3 女性親子客最多

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亞洲賭城澳門近年積極轉型，大型酒店也一間接著一間開，澳門旅遊局今天表示，去年台灣旅客入境超過百萬人次，比2015年成長8.8%。

台灣是澳門第3大客源市場，隨著廉價航空增班，去年澳門觀光人次也有好成績，澳門旅遊局統計，2016年入境澳門的台灣旅客為107萬4525人，相較2015年成長8.8%；過夜旅客更成長2位數，增加近10萬人。

澳門旅遊局表示，去年巴黎人和永利皇宮酒店陸續開幕，成功吸引許多旅客，另外，澳門旅遊局也發現女性遊客比例不斷成長，和2015年相比成長3.06%，15歲以下孩童也成長1.69，顯示女性消費者和親子最大族群。

澳門旅遊局還分析，去年復興航空解散，衝擊澳門航線，所幸遠東航空去年開航高雄澳門航線，台灣虎航今年也將增開台中澳門航線，提供旅客更多選擇前往澳門。1060216

(中央社)