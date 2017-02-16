澳洲女子高球賽 李旻首輪並列第2
台灣高球女將李旻今天在澳洲女子公開賽首輪打出5鳥、1鷹、1柏忌的67桿成績，2桿之差並列第2。
美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金130萬美金（約新台幣3996萬元）的澳洲女子公開賽（ISPS Handa Women's Australian Open），當地時間16日起在澳洲的阿得雷德進行4回合共72洞的賽事。
這次台灣選手共有曾雅妮、徐薇淩、李旻、程思嘉、錢珮芸5名具LPGA參賽權的選手，及裙襬搖搖基金會贊助的俞涵軒、林子涵、洪若華、盧昕妤4人參加。
李旻在首輪賽事抓下5隻小鳥，還在第17洞獵下老鷹，僅在第14洞吞下唯一的柏忌，打出低於標準桿6桿的67桿成績，2桿之差並列第2。
李旻2015年球季正式進到LPGA，當年打了26場比賽，2016年則打了24場比賽，成績最好的一次，是在2015年期間，在年度5大賽之一的美國女子公開賽（U.S. Women's Open）拿下並列12名的成績。
今年打進到LPGA的錢珮芸，首輪抓下6隻小鳥，吞下3個柏忌，低於標準桿3桿的70桿成績，並列17名；曾雅妮、林子涵則以平標準桿的73桿並列61名。
徐薇淩、洪若華、俞涵軒分別以74桿、76桿、77桿，分別排在並列81名、並列111名、並列122名；程思嘉、盧昕妤則同以78桿並列132名。
澳洲女將柯克（Katherine Kirk）首輪抓下8隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，暫時以低於標準桿8桿的65桿成績，位居領先位置。1060216
(中央社)
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