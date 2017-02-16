47歲金友莊穿旗袍 細腰S曲線不輸21歲女兒

金友莊和葛子揚穿旗袍的氣質樣，讓寶弟驚呼認不出。（圖／取材自寶弟臉書）

已故藝人高凌風和前妻金友莊育有3個孩子，其中，兒子寶弟（葛兆恩）最先在演藝圈闖蕩，大女兒葛子揚近期也打算開始演藝事業，未來發展備受關注。而寶弟昨（15日）曬出和媽媽、姊姊的合照，母女倆穿上旗袍的氣質模樣，令他驚呼「認不出來」外，兩人的好身材也引發不少討論。

照片中，葛子揚梳起包子頭、頂著空氣劉海，金友莊則是一頭及肩短髮，兩人都身穿紅花襯粉色的旗袍，散發古典氣質美，讓寶弟不禁直呼「哎呦！穿旗袍差點認不出啦！」還出賣平常叫姐姐「兇兇肥婆」的綽號，讓網友看了笑稱太壞了。

特別的是，21歲葛子揚已出落得亭亭玉立，貼身旗袍令她的白皙肌膚、S曲線展露無遺，而一旁的金友莊也不惶多讓，47歲仍維持苗條身材，尤其「腰瘦」程度一點都不輸女兒，讓網友看了大讚母女基因超優。

(中時電子報)