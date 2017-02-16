《時來運轉》運彩報報 本田泰國賽 「一桿進洞」送車
農曆年後的LPGA賽事，由本田泰國賽展開序幕。這項已經舉辦10年的賽事帶動泰國女子高球界蓬勃發展，今年贊助商本田更加碼「一桿進洞」獎，在第16洞若出現完成此精采好球的女將，將獨得一台「Honda Civic TURBO RS」新車！這花絮也增添了球迷觀賽樂趣與話題。
泰國籍的女子高球好手艾莉雅.茱塔努岡2016球季表現優異，在多項大賽取得佳績，和妹妹莫莉雅.茱塔努岡兩人目前都在世界排名前50內，這次回到家鄉更會卯力一拚后冠。去年此項賽事，則由美國小將麗絲.湯普森締造最年輕21歲封后的新猷，同時她也是這項賽事中，首位美籍身份奪冠的球后。目前世界排名第2的湯普森近況極佳，預料也會是爭冠熱門人選。
談到女子高球當然不能忘卻韓國女將這塊版圖，2016年和湯普森廝殺到最後關頭的，也是位年輕好手：20歲的新人田仁智。田仁智是在一路領先的情況下遭到逆轉，今年捲土重來，相信會汲取去年經驗在每輪中步步為營。
眼尖的彩迷不難發現，本田泰國賽中年輕好手出頭的現象似乎常見。因此投注上除了注意世界排名前段班球員，選擇較穩的賠率外，也不妨大膽鎖定近期表現不錯的潛力新秀，博取她們爆冷奪冠的高賠率獲利。
(中時電子報)
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