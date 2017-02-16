《時來運轉》運彩報報 歐冠後易爆冷 追捧弱隊受讓
歐洲冠軍聯賽淘汰賽週中重燃戰火，各路雄師都以最強陣容迎敵，但今天不談歐冠，而是要談歐冠比賽後的各國聯賽，由於歐冠隊伍派出精銳部隊拚戰，使得重返國內賽場的爆冷機率升高，懂得把握這個時機的彩迷，自然也就能提高贏錢機率。
先總結一下本季歐洲三大聯賽（英超、西甲、德甲）參加歐冠小組賽的球隊，在踢完歐冠後回到國內聯賽（或盃賽）的勝率。英超共4隊，戰績13勝8和5敗，勝率0.5；西甲共5隊，戰績16勝5和5敗，勝率0.62；德甲共4隊，戰績13勝5和8敗，勝率0.5。
參加歐冠的球隊是上一個賽季的前4名，實力理應在聯賽名列前茅，歐冠後聯賽的勝率只有0.5至0.6，似乎與實際勝率不符。本週末沒有英超（足總盃週），因此以下主要來看看德甲球隊在歐冠後的聯賽表現如何。
拜仁慕尼黑目前戰績15勝4和1敗，勝率0.75，歐冠後的聯賽戰績4勝2和，勝率0.67，略低於整體表現；多特蒙德目前戰績9勝7和4敗，勝率0.45，歐冠後的聯賽戰績2勝2和2敗，勝率0.33，同樣落後；勒沃庫森目前戰績8勝3和9敗，勝率0.4，歐冠後的聯賽戰績3勝3敗，勝率0.5，表現稍好；慕森加柏目前戰績7勝5和8敗，勝率0.35，歐冠後的聯賽戰績4勝1和3敗，勝率0.5，表現看來不錯，但慕森加柏季初多踢兩場附加賽，當時狀況頗佳，兩場歐冠後賽事都獲勝，假如扣除這兩場，戰績變為2勝1和3敗，勝率只有0.33。
德甲本季4支歐冠球隊目前全部存活，3隊踢歐冠16強，1隊踢歐霸32強，多特、拜仁和慕森加柏都在本週中出賽，勒沃庫森則是下週中才上場，因此，本週末多特主場對沃夫斯堡、拜仁作客鬥柏林赫塔、以及慕森加柏主場對RB萊比錫，都是可以抓冷門的好時機。
(中時電子報)
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